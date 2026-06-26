SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de Michigan, nos Estados Unidos, foi preso e acusado de homicídio após a morte do filho de 7 anos, que pesava cerca de 115 kg.

Damien O'Brien, 40, e Jessica O'Brien, 41, respondem por homicídio em segundo grau, abuso infantil e tortura. O casal foi acusado nesta semana pela morte do filho, Casper O'Brien, segundo o New York Post.

O menino morreu em 4 de novembro de 2025, em Flint Township. A polícia foi chamada à casa da família após uma ligação de emergência sobre "uma criança em sofrimento".

Casper foi levado a um hospital, mas morreu pouco depois. Segundo o jornal, um laudo médico apontou que ele morreu de cardiomiopatia dilatada, doença que pode levar à insuficiência cardíaca, e indicou a obesidade mórbida como fator contribuinte.

A criança tinha 1,28 m de altura e pesava 255 libras, o equivalente a cerca de 115 kg. O dado consta no laudo médico citado pelo New York Post.

O promotor do condado de Genesee afirmou que a criança sofreu negligência extrema. "À primeira vista, isso é sofrimento cruel e extremo causado pela negligência dos pais", disse David Leyton à emissora WJRT.

A criança não tinha acompanhamento médico regular, segundo o promotor. Leyton disse que Casper não tinha pediatra e teria sido levado ao médico apenas uma vez.

A polícia encontrou a irmã de 5 anos de Casper na casa da família, descrita como um imóvel em situação de acumulação. Os agentes foram chamados ao endereço após uma ligação de emergência sobre o estado de saúde do menino. Segundo o promotor, as duas crianças não frequentavam a escola e não havia registros anteriores de atendimento do serviço de proteção à infância no local.

O promotor também afirmou que a família tinha plano de saúde. Leyton declarou que o pai tinha emprego fixo e que, na manhã da morte de Casper, os pais chegaram a ligar para um veterinário para atender o cachorro da família, segundo o New York Post.

O casal está preso sem direito a fiança. Damien e Jessica O'Brien estão detidos na cadeia do condado de Genesee e devem voltar ao tribunal em 2 de julho.