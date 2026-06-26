BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A modelo Vanessa Zacarias da Silva, 44, é uma das duas vítimas brasileiras que morreram em decorrência dos terremotos registrados na Venezuela na quarta-feira (24), segundo informações compartilhadas por familiares. O Itamaraty não confirma a identidade dos mortos.

Ex-moradora do Gama, região administrativa do Distrito Federal, Vanessa se mudou para a Venezuela com o namorado, Henrique, conhecido como Kiki. A casa onde eles estavam, na região costeira de La Guaira, uma das mais destruídas pelos tremores, teria desabado em parte e ferido Vanessa.

Ela teria sido resgatada com vida e levada até o hospital, mas não resistiu. As informações foram repassadas à Folha de S.Paulo por Renata, irmã mais velha de Vanessa Silva.

Agora, a família da modelo está em contato com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro para conseguir apoio para trazer o corpo ao Brasil.

Em publicação no Instagram, um irmão de Vanessa também lamentou a morte.

"Infelizmente está confirmado o falecimento de minha irmã, Vanessa Zacarias da Silva. Com seus 44 anos de idade nos deixou. Foi viver a sua vida, como sempre fez, mas infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, mais precisamente na zona costeira de La Guaira, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio", escreveu Thiago Nogueira.

Procurado pela Folha de S.Paulo, o Itamaraty disse que não divulga ou confirma informações pessoais de cidadãos que solicitam serviços consulares e tampouco dá detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros, em função da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

O número de mortes por causa dos tremores no país vizinho subiu nesta sexta para 920. A informação é da líder interina do país, Delcy Rodríguez. Segundo o balanço anterior, desta manhã, o número de feridos chegou a 4.300 -ainda não houve atualização deste número.

O ritmo de atualizações tem sido irregular. À medida que socorristas trabalham nos prédios destruídos, espera-se que a quantidade de vítimas aumente drasticamente. Em comunicado, Delcy disse que o regime está "militarizando" o estado de La Guaira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com a líder interina da Venezuela sobre a situação no país vizinho e, em publicação nas redes sociais, detalhou a ajuda brasileira a Caracas.

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) partiu nesta sexta (26) com uma equipe de 36 bombeiros para prestar suporte às vítimas. Também haverá um segundo envio com equipamentos médicos, cem purificadores de água com painel solar e medicamentos no sábado (27).