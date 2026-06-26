BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Um jogador do Marítimo de La Guaira, equipe da segunda divisão da Venezuela, chamou atenção internacional após dividir com seguidores a tragédia familiar pela qual passa após o mais forte terremoto no país em mais de um século, na última quarta (24).

Hector Bello costumava compartilhar fotos de seus treinos e de sua família nas redes sociais. Nesta quinta (25), publicou a imagem de sua mulher, Andrea, que morreu durante o sismo que atingiu diversas cidades da Venezuela, incluindo a capital, Caracas, e Guaira, onde ele morava.

"Você sempre será nossa heroína favorita, bebê. Vou garantir que nossa filha se lembre de como você era maravilhosa, do quanto você a amava", afirmou ele em sua conta no Instagram.

"Vou contar a ela a história de como você a salvou, de como você deu a sua própria vida pela nossa filha, de como você foi uma mulher corajosa que, mesmo em seus últimos suspiros, nunca a abandonou."

De acordo com a imprensa local, ela teria protegido a filha com o próprio corpo após o edifício em que moravam colapsar. Até a noite desta sexta (26), a cifra de mortos somava 920, e a de feridos, 4.300, de acordo com autoridades locais.

A tendência, porém, é que o número aumente, especialmente após este sábado (27), quando já terão passado as 48 horas vistas como essenciais para salvar sobreviventes presos sob escombros.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, segundo o qual os tremores foram de magnitude 7,2 e 7,5, calcula que há 42% de chances de que a cifra total de óbitos fique entre 10 mil e 100 mil. Já o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, estima mais de 50 mil desaparecidos.

O país enfrenta inúmeros desafios logísticos e de infraestrutura nas buscas. Palco de uma crise econômica de mais de uma década que expulsou cerca de 8 milhões de pessoas, a Venezuela enfrenta cortes frequentes de energia e água, e a comunicação já era limitada mesmo antes do desastre.

Relatos que vêm do país revelam que muitos dos moradores estão procurando seus familiares e amigos sozinhos diante da magnitude do desastre e a precariedade dos serviços da nação. Bello tem compartilhado vídeos de conterrâneos que pedem ajuda para tentar resgatar as suas famílias com vida.

Nesta sexta, voltou a compartilhar uma foto com sua esposa e sua filha, acompanhada de outro texto em homenagem a Andrea.

"Hoje você me deixa sozinho com a minha linda princesa, meu coração despedaçado, tentando ser forte, tentando me agarrar à vida pela nossa bebê. Depois de tudo que você fez por ela, não posso te decepcionar, porque sei que de algum lugar você estará nos protegendo e cuidando de nós, como sempre", escreveu o jogador, que vem recebendo uma enxurrada de mensagens de apoio, nesta sexta.