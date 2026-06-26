SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta sexta-feira (26) que recebeu uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do chefe da diplomacia de Washington, Marco Rubio.

Segundo ela, os dois reiteraram o apoio da Casa Branca em meio aos esforços de Caracas para responder à destruição causada pelo terremoto que atingiu o país caribenho.

"Eles reafirmaram o compromisso de apoiar os esforços de resposta por meio do envio de equipes de resgate, equipamentos especializados, apoio aos abrigos temporários e assistência humanitária às famílias afetadas", escreveu Delcy em um post.

Washington anunciou o envio de US$ 150 milhões (R$ 819 milhões), além de dois navios de guerra, aviões de transporte e helicópteros para apoiar a Venezuela. Um general do Comando Sul dos EUA, Kevin J. Jarrard, já está em Caracas para supervisionar as operações de resgate e prestar assistência humanitária nas áreas afetadas.

A ONU estima que mais de 50 mil pessoas estejam desaparecidas, e o regime da líder interina Delcy Rodríguez informou que há pelo menos 920 mortos e 4.300 feridos.

A destruição causada gerou uma onda de solidariedade internacional. A União Europeia, a ONU e países da América Latnia, incluindo o Brasil, anunciaram o envio de ajuda. A população civil do país também se mobiliziou para auxiliar nas buscas.

A força dos terremotos foi sentida até na Colômbia e no norte do Brasil. A Venezuela é um país sujeito à atividade sísmica, mas não registrava um terremoto de grande magnitude desde 1997.

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