SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A colisão de um avião de pequeno porte com o arranha-céu mais alto de Pequim nesta sexta-feira (26) resultou na morte do piloto e deixou outras 13 pessoas feridas, informaram as autoridades chinesas neste sábado (27), sem especificar a causa do incidente.

"Em 26 de junho, às 17h55 (horário local), uma aeronave esportiva leve, monomotor e de dois lugares colidiu em pleno ar com um edifício de grande altura. O piloto, que estava sozinho a bordo, morreu; 13 pessoas ficaram feridas no local", declararam as autoridades do distrito de Chaoyang, em Pequim, na plataforma de rede social WeChat.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram a aeronave colidindo com o prédio e caindo logo em seguida. As publicações não estão mais disponíveis nas redes chinesas, o que sugere que foram tiradas no ar. Buscas com o nome do prédio retornam apenas publicações antigas.

As autoridades locais não se haviam se pronunciado sobre o acidente até esta manhã. A imprensa estatal chinesa também não havia divulgado informações sobre o acidente.

Diversas ruas do local foram cercadas por policiais com faixas, grades metálicas e viaturas, algumas delas com o acesso completamente fechado. Em outros casos, ainda era permitido o trânsito de pedestres, bicicletas e ciclomotores.

Curiosos se aglomeraram próximo ao prédio tentando tirar fotos dos danos no local, mas tiveram que se retirar por exigência dos policiais que rondavam o local. As autoridades também pediram que a reportagem da Folha saísse da região, além de impedir que fotos fossem tiradas.

Esse tipo de acidente é raro no país. Abaixo, veja uma lista de alguns que envolveram pequenas aeronaves ou helicópteros em Pequim nos últimos 20 anos, com base em relatos de autoridades de aviação e da mídia estatal chinesa.

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6 de julho de 2022 ? Um helicóptero de turismo caiu durante um voo entre os distritos de Changping e Fangshan, em Pequim, matando os dois pilotos a bordo.

30 de julho de 2018 ? Um helicóptero civil caiu em um estacionamento em uma localidade do distrito de Chaoyang, em Pequim, devido a erro do piloto, deixando quatro pessoas a bordo feridas.

6 de junho de 2015 ? Duas pessoas morreram após a queda de um pequeno helicóptero de treinamento no Reservatório de Miyun.

10 de abril de 2014 ? Uma pequena aeronave de treinamento caiu em um rio próximo ao Reservatório de Miyun, em Pequim; um piloto morreu e o outro ficou ferido.

17 de agosto de 2011 ? Um helicóptero da polícia caiu no Reservatório de Miyun enquanto retornava de um exercício de busca e salvamento, resultando na morte de quatro dos cinco tripulantes.

12 de julho de 2008 ? Um helicóptero caiu e incendiou-se no remoto distrito de Pinggu após atingir uma linha de alta tensão durante uma operação de pulverização de pesticidas, matando o piloto.