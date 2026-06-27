SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um australiano foi preso na Tailândia após a polícia encontrar o corpo de uma adolescente tailandesa de 17 anos dentro de uma mala, em Pattaya.

Policiais de imigração detiveram Simon Carman, 45, no aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok, na noite de ontem, quando ele se preparava para embarcar para Perth. De acordo com a imprensa internacional, a prisão ocorreu depois que investigadores ligaram o suspeito ao caso e pediram um alerta para impedir que ele fugisse. Não foi informação sobre há quanto tempo ele estava no país.

Autoridades tailandesas dizem que imagens de câmeras de segurança registraram Carman entrando em um prédio em Pattaya com a adolescente na madrugada de quinta-feira. Horas depois, ele teria saído carregando uma mala preta grande e transportado a bagagem em uma moto, segundo relatos citados pela imprensa australiana.

Corpo da jovem foi achado na noite de ontem em uma área de vegetação ao lado de uma linha férrea, a cerca de dez minutos de carro do hotel onde o australiano estava hospedado. O coronel de polícia Anek Sarathongyu disse à ABC News que a vítima estava nua e apresentava sinais de violência "Ela estava completamente nua, e o rosto mostrava sinais de agressão severa, com inchaço e hematomas, e havia sangue saindo da boca e do nariz".

Carman nega ter matado a adolescente, segundo a polícia. "Acreditamos que ele a matou, e ele está sendo interrogado sob suspeita de assassinato. Ele tem arranhões de unhas pelo corpo que são consistentes com uma luta, mas ele nega ter matado. Ele disse que ela desapareceu do quarto enquanto ele estava dormindo", afirmou um policial a uma emissora australiana.

Investigadores afirmam que aguardam laudos e outras evidências para consolidar o caso, enquanto o australiano permanece detido. Ele foi levado para a prisão de Pattaya após a detenção no aeroporto e pode responder por sequestro de crianças, homicídio, ocultação de cadáver e sequestro de menor para fins sexuais.