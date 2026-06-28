SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de uma aeronave civil neste domingo (28) em Tomblaine, no nordeste da França matou 11 pessoas. O jornal L'Est Républicain noticiou que o avião transportava um grupo de paraquedistas.

O incidente ocorreu perto de Nancy, no departamento de Meurthe-et-Moselle, a cerca de 400 km de Paris. O prefeito foi ao local e organizou uma entrevista coletiva com a participação de representantes do Ministério Público, da polícia e dos serviços de emergência médica.

Segundo o jornal ICI, o acidente teria ocorrido por volta das 11h locais (6h em Brasília), durante a decolagem para um salto de paraquedas com instrutores. O veículo relatou que um perímetro de segurança foi estabelecido no local do incidente, e que um grande número de equipes de emergência foi mobilizado.