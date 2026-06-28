SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnicos da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) procuram sinais de celulares para ajudar nas buscas por vítimas do terremoto na Venezuela.

O órgão enviou uma equipe técnica para apoiar as operações de busca e resgate no país vizinho. A iniciativa faz parte de uma missão humanitária coordenada pelo governo brasileiro, com participação do Ministério das Comunicações e do Ministério das Relações Exteriores, e que chegou à Venezuela na noite de sexta-feira.

Equipamentos de monitoramento de espectro vão ser usados para tentar localizar emissões de radiofrequência associadas a celulares nas áreas atingidas. A ideia é indicar pontos com maior chance de haver aparelhos ativos, o que pode ajudar a orientar as equipes de resgate em locais com escombros, soterramento ou acesso difícil.

Ferramentas normalmente usadas em fiscalização de telecomunicações foram adaptadas para a operação humanitária. A Anatel ressalta que a informação serve como subsídio técnico e não substitui os protocolos de busca e salvamento já adotados pelos socorristas responsáveis. A atuação vai ser integrada às estratégias definidas pelas autoridades que coordenam a resposta no local.

A Anatel afirma que já usou tecnologia semelhante em emergências no Brasil, como nos deslizamentos em São Sebastião (SP), em fevereiro de 2023. Na ocasião, equipes da agência utilizaram equipamentos de monitoramento de espectro para ajudar a identificar sinais de celulares sob lama e escombros. Outra participação foi em Minas Gerais, em fevereiro de 2026, após chuvas fortes que provocaram soterramentos e deslizamentos.

"A prioridade é encontrar pessoas com vida nos escombros", diz chefe da missão brasileira. Em entrevista à Globonews, Armin Braun explicou que, sempre que há algum indício de sobrevivente, eles iniciam um trabalho cuidadoso para acessar a área, estabilizar as estruturas e realizar o resgate com segurança.

Na avaliação do brasileiro, a reconstrução de toda infraestrutura pode levar um ano ou mais. Enquanto isso, alguns meses para restabelecer os serviços essenciais, "pela devastação que vimos".