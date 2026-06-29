SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros deixou ao menos cinco mortos e vários feridos nesta segunda-feira (29) na cidade de Stade, no norte da Alemanha, divulgaram a polícia e a mídia local. Um suspeito foi preso.

Polícia local informou não saber a motivação para o ataque até o momento. A mídia local informou que o incidente ocorreu em um centro de acolhimento juvenil no centro de Stade, uma cidade com pouco menos de 50 mil habitantes, a oeste de Hamburgo. Algumas reportagens mencionaram vários suspeitos, mas a polícia não confirmou essa informação imediatamente.

No X, a sede da polícia de Lüneburg comunicou que há uma operação policial em andamento em Stade. A corporação solicitou que a população evite a área.