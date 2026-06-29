Os dados foram apresentados pelo presidente do Congresso venezuelano, Jorge Rodríguez. Ao todo, o governo registrou 2,5 mil estruturas danificadas em todo o país vizinho ao Brasil.

Além dos 774 prédios, foram afetadas as estruturas físicas de 38 hospitais, 44 centros comerciais e 1,6 mil estradas, pontes e outras infraestruturas.

A presidente do país, Delcy Rodríguez, anunciou ainda a criação de uma comissão para avaliar as condições de infraestrutura e habitação das estruturas das regiões afetadas.

Ainda há receio considerável entre aqueles cujas casas foram afetadas, mas os sinais externos não correspondem necessariamente a danos estruturais.

A expectativa é que a comissão técnica informe o nível de risco de cada edifício, ponte ou rodovia a partir de classificação dividida entre vermelho, amarelo e verde. As estruturas que receberem a cor vermelha serão a de alto risco de desabamento, as amarelas de risco médio e as verdes serão as sem qualquer risco.