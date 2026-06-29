SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida neste domingo (28) após um tiroteio em uma fan zone da Copa do Mundo, em San Jose, na Califórnia, informou a polícia.

"Uma vítima teve o óbito constatado no local. A segunda foi levada a um hospital da região com ferimentos potencialmente fatais", publicou a polícia de San Jose no X, antigo Twitter.

Investigação trata o caso como homicídio e a região teve bloqueios. "O incidente está sendo investigado como homicídio. Várias ruas no entorno foram interditadas.", disse as autoridades locais.

Não havia jogo sendo exibido no momento do ataque. O único jogo do dia já estava encerrado, e não havia transmissão em andamento quando os tiros foram registrados.

Na abertura da segunda fase da Copa do Mundo, o Canadá venceu a África do Sul, por 1 a 0, e arrancou a classificação para as oitavas de final. A vitória veio nos acréscimos do segundo tempo: um gol heroico de Stephen Eustaquio fez a festa da torcida canadense, que estava em maioria no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA).

O tiroteio ocorreu na região das ruas N Market e W Santa Clara, área de bares que tem reunido público para ver partidas em telões. O local é um dos pontos da região da Baía de São Francisco que recebem as chamadas watch parties, festas públicas para acompanhar o Mundial.

Uma profissional de segurança, que pediu para não ser identificada, relatou ter visto a vítima ferida em estado crítico. "A pessoa ainda estava gemendo. Havia sangue na região do pescoço e na parte superior das costas", afirmou.

A área foi isolada e a maioria dos bares do entorno fechou após o ocorrido. De acordo com a Reuters, há forte presença policial no local, com diversas viaturas e uma pessoa em uma maca, parcialmente coberta por um lençol branco, sendo retirada às pressas por agentes uniformizados.

A região da Baía de São Francisco tem dezenas de fan zones para a exibição dos jogos. Está prevista a transmissão do jogo eliminatório entre Bósnia e Estados Unidos, na quarta-feira (1º). Até o momento, não há informações sobre mudanças na programação.