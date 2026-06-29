SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um forte tremor de terra atingiu a Venezuela na manhã desta segunda-feira (29), cinco dias após o duplo terremoto que deixou quase 1.500 mortos.

Tremor de magnitude 4,6 aconteceu por volta das 7h no horário local (8h no horário de Brasília), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ele aconteceu a 10 km de profundidade, cerca de 27 km ao norte da cidade de Caraballeda, de acordo com as informações preliminares do órgão.

As regiões de Caracas e da cidade de La Guaira, a mais afetada pelo terremoto da quarta, foram afetadas pelo tremor de hoje. Este é o tremor mais forte registrado desde a quarta-feira, dia em que os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude aconteceram em menos de dois minutos.

QUASE 1500 MORTOS

O número de mortos no país vizinho é de 1.450, com 3.150 feridos. A informação foi dada na noite do domingo, durante uma entrevista coletiva do governo federal, transmitida pela emissora estatal VTV.

As autoridades não mencionam desaparecidos, mas, de acordo com uma estimativa da ONU, 50.000 pessoas não foram encontradas até o momento. O governo venezuelano informou que 774 prédios desabaram e 189 ruíram completamente.

A extensão da destruição provocada pelos terremotos sugere que o número real de vítimas pode ser muito maior do que o registrado até agora. Para efeito de comparação, terremotos de magnitude semelhante causaram mais de 200 mil mortes no Haiti, em janeiro de 2010; 73 mil mortes na Caxemira, em outubro de 2005; e quase 53,5 mil mortes na fronteira entre Turquia e Síria, em fevereiro de 2023.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima risco de mais de 10 mil mortes. Segundo a análise, há 44% de probabilidade de o desastre causar mais de 10 mil mortes e 30% de chance de ultrapassar 100 mil vítimas fatais. A agência considera fatores como a população exposta às áreas mais afetadas e vulnerabilidade das construções.

Uma das vítimas é o pastor Romildo Batista de Lima, 69, morador de Uberlândia (MG). Ele estava em Caracas desde abril com a esposa, que é venezuelana, e morreu após uma parede desabar sobre ele.

A outra vítima brasileira é Vanessa Zacarias da Silva, 44, que morava no Distrito Federal. "Infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, mais precisamente na zona costeira de La Guaira, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio", disse o irmão dela, Thiago Nogueira.