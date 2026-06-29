SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O número de mortos em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela subiu hoje para 1.719. A informação é do governo venezuelano.

Governo venezuelano atualizou o número de mortos para 1.719. A informação foi divulgada hoje, em boletim diário, pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

Há 5.034 feridos pela tragédia, ainda de acordo com o governo. Cerca de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na manhã de hoje, um novo tremor de magnitude 4,6 atingiu o país. As regiões de Caracas e da cidade de La Guaira, as mais afetadas na semana passada, foram atingidas pelo tremor de hoje. Este é o tremor mais forte desde a quarta-feira, dia em que os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude aconteceram em menos de dois minutos.