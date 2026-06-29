SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades da Venezuela anunciaram nesta segunda-feira (29) que aumentou para 1.719 o número de mortes confirmadas nos terremotos gêmeos que atingiram o país no último dia 24. Ao menos 5.034 pessoas ficaram feridas, e 15.866 ficaram desabrigadas, de acordo com o regime.

As informações foram transmitidas pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da líder interina do país, Delcy Rodríguez, e nome forte do chavismo.

Mais informações em instantes.

Socorrista durante operação na cidade de Catia La Mar, no estado de La Guaira, na Venezuela Miguel Medina via Reuters Socorrista com capacete amarelo e uniforme preto com faixas refletivas está sentado entre escombros de concreto e ferragens retorcidas, usando equipamento de comunicação. Imagem pequena ****