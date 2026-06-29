SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 28 anos morreu após ser atacado e arrastado por um crocodilo em uma praia de Puerto Vallarta, no México.

O ataque ocorreu na tarde de sexta-feira (26), na área de Marina Vallarta, em frente ao Marriott Resort. Segundo a Unidade Estadual de Proteção Civil e Bombeiros de Jalisco, citada pelo jornal El Informador, o homem fazia atividades recreativas na praia quando foi atacado pelo animal.

A vítima foi arrastada para dentro do mar. A ABC News informou, com base na polícia de Jalisco, que o ataque ocorreu por volta das 18h, no horário local. O N+ afirmou que o homem era originário da Cidade do México e estava tirando uma foto na região quando foi surpreendido pelo crocodilo. Uma mulher que estava com ele avisou as autoridades.

Equipes de resgate fizeram buscas durante a noite. A operação reuniu a Secretaria da Marinha, a Proteção Civil Municipal e a corporação estadual de Jalisco, segundo o El Informador. A ABC News informou que as buscas ocorreram tanto no mar quanto em terra.

O corpo foi localizado na manhã de sábado (27). A Secretaria da Marinha resgatou a vítima na região da praia de Boca Negra, perto do local do ataque, informou o jornal mexicano La Jornada. Segundo a ABC News, o corpo foi encontrado a cerca de 300 metros da costa.

O crocodilo também foi capturado. Segundo o El Informador, a equipe da Marinha capturou o animal na área de praia em frente ao estero de Boca Negra. O N+ informou que o crocodilo foi entregue aos guarda-vidas de Puerto Vallarta, que aguardavam orientações das autoridades.

A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. O N+ informou que o homem era da Cidade do México, mas que seu nome ainda não havia sido confirmado pelas autoridades.

O Marriott afirmou que havia sinalização e patrulhamento na área. Em nota à ABC News, o resort disse que a segurança de hóspedes e funcionários é sua "principal prioridade" e que havia placas, patrulhamento noturno e bandeiras vermelhas para indicar cautela na praia. O hotel também afirmou que revisa seus procedimentos com frequência e trabalha em contato com autoridades locais.

Autoridades pediram cautela a moradores e turistas. A imprensa mexicana informou que a região de Puerto Vallarta tem áreas próximas a estuários e manguezais, onde pode haver presença de crocodilos. A orientação é respeitar placas e medidas de prevenção em praias e zonas próximas a corpos d'água.