A ideia é reforçar a assistência ao país vizinho, vitimado por terremotos que provocaram destruição extensa na última semana.

O Brasil deverá apoiar a Venezuela em seus esforços para cuidar dos desabrigados no país e para reconstruir as áreas afetadas pelo terremoto, informou o Ministério da Defesa, em nota.

Também nesta terça, o Brasil enviará um quinto voo humanitário à Venezuela, que decolará da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), com equipamentos para expandir o Hospital de Campanha já em operação em La Guaira.

A aeronave também vai levar cerca de 5,5 toneladas de insumos doados pelo Ministério da Saúde, como medicamentos e testes rápidos, solicitados pelo governo venezuelano. Segundo a pasta, as doações não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

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