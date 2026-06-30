SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou postos de combustíveis a reduzir o preço da gasolina para US$ 2,50 por galão e ameaçou quem não atender ao pedido.

Trump cobrou redução imediata no preço da gasolina. "Os varejistas de gasolina precisam baixar seus preços imediatamente. Eles estão altos demais, considerando que o petróleo está em US$ 68 o barril e em trajetória de queda. Façam o que sabem ser o certo: baixem os preços para o povo americano", escreveu o presidente nas redes sociais.

"Não haverá cobrança abusiva, o que é totalmente ilegal. Se os varejistas não fizerem isso, enfrentarão grandes problemas! O objetivo deve ser algo em torno de US$ 2,50 o galão, e a Califórnia deveria parar de cobrar impostos tão pesados", disse Donald Trump nas redes sociais.

Preço do petróleo caiu após trégua entre EUA e Irã. O barril recuou para cerca de US$ 68 (cerca de R$ 352, na cotação atual) depois que diminuíram os temores de uma interrupção no fornecimento da commodity durante o conflito entre os dois países. Com menor risco de impacto na oferta global, o mercado reduziu os preços.

Trump usou queda como argumento. O presidente afirmou que, com o petróleo mais barato, os postos deveriam repassar a redução ao consumidor e vender a gasolina por cerca de US$ 2,50 por galão. Também ameaçou tomar medidas contra varejistas que, segundo ele, mantiverem preços elevados.

O QUE TRUMP FALOU SOBRE A GASOLINA DURANTE TENSÃO COM O IRÃ

Minimizou a alta dos combustíveis. Questionado sobre o aumento dos preços provocado pela guerra, Trump disse que não estava preocupado. "Eles vão cair muito rapidamente quando isso acabar. E, se subirem, que subam. Isso é muito mais importante do que a gasolina ficar um pouco mais cara", afirmou em entrevista à agência de notícias Reuters.

Prometeu queda após o fim da guerra. O presidente afirmou repetidas vezes que o encerramento do conflito faria o petróleo recuar e, consequentemente, reduziria o preço da gasolina nos Estados Unidos.

VAI-VÉM DOS PREÇOS DO BARRIL DO PETRÓLEO

Petróleo disparou durante a guerra. O barril do Brent saiu da faixa de US$ 68 antes do conflito e chegou a ultrapassar US$ 120 (R$ 622, se considerarmos a cotação atual) com o temor de que a guerra interrompesse o abastecimento global de petróleo.

Trégua derrubou os preços. Com a redução das tensões entre Estados Unidos e Irã e o afastamento do risco de bloqueio do Estreito de Hormuz, o barril voltou para cerca de US$ 68, impulsionando a cobrança de Trump para que os postos reduzissem o preço da gasolina.