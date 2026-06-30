SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de especialistas inspecionou nesta segunda-feira (29) falhas geológicas próximas à área de epicentro dos terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada.

Equipe faz levantamentos em áreas afetadas pelos tremores. Geólogos, engenheiros e agentes da Defesa Civil iniciaram inspeções em Yaracuy para avaliar os impactos dos terremotos e identificar possíveis alterações no terreno, segundo informou a Universidade de Carabobo.

Objetivo é mapear áreas de risco. Os técnicos percorrem comunidades próximas ao epicentro para identificar rachaduras e deslocamentos no terreno. As informações coletadas servirão de base para relatórios que devem orientar ações de prevenção, planejamento urbano e redução de riscos, além de esclarecer a população sobre a situação das áreas afetadas.

Inspeções serão ampliadas. As autoridades informaram que as vistorias continuarão nas áreas consideradas mais vulneráveis.

TERREMOTOS DEVASTADORES NA VENEZUELA

Primeiro tremor, de magnitude 7,2, atingiu San Felipe, a oeste de Caracas na quarta-feira (24). Dados do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) sugerem que ele pode ter aumentado a tensão em outra falha geológica próxima, a pouco mais de 5 km de distância.

Isso desencadeou um segundo terremoto de magnitude 7,5, apenas 39 segundos depois. O evento ocorreu a uma profundidade relativamente rasa e foi sentido até mesmo no norte do Brasil.

Primeiro abalo já havia enfraquecido estruturas e comprometido fundações. Já o segundo impacto, mais intenso, provocou desabamentos imediatos, sobretudo na capital, Caracas.

Número de mortos devido aos terremotos voltou a subir. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou hoje que os terremotos deixaram 1.719 mortos, 5.034 feridos e 15.866 desabrigados. Rodríguez é irmão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.