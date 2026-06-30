SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suprema Corte dos EUA manteve hoje duas leis estaduais que proíbem a participação de atletas transgênero em equipes esportivas femininas.

Decisão diz respeito a leis da Virgínia Ocidental e de Idaho, segundo o jornal "The New York Times". No entanto, ela tem implicações para os outros 25 estados com restrições semelhantes e para atletas que competem em esportes escolares e universitários em todo o país.

O governo Trump apoiou as proibições estaduais. No ano passado, o presidente Trump instruiu agências federais a retirar o financiamento de escolas que permitem a participação de atletas transgênero em esportes de meninas e mulheres.