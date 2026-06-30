LA GUAIRA, VENEZUELA (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa brasileiro, José Múcio, realiza visita oficial à Venezuela nesta terça-feira (30), onde se reunirá em Caracas com a líder interina, Delcy Rodríguez, a partir das 14h de Brasília.

Pela manhã, Múcio esteve com seu homólogo, o ministro venezuelano Gustavo González López, para coordenar a ajuda fornecida pelo Brasil. "Precisamos ver onde podemos ajudar mais. A simpatia que o meu presidente [Lula] tem pela Venezuela é absoluta", disse o brasileiro no início da reunião acompanhada pela reportagem. "A partir de agora, Brasil e Venezuela são um só país."

Múcio estava acompanhado da vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês da Silva Magalhães, e do secretário nacional de Habitação, Henrique Rabelo. A ideia é que o Brasil ajude a mapear o tamanho da destruição causada pelos terremotos gêmeos da semana passada e pense em planos de cooperação para reconstrução urbana.

A Caixa tem experiência na tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, por exemplo, e também já trabalhou com a Venezuela, na época do governo de Hugo Chávez. O ministro da Defesa venezuelano agradeceu a presença das equipes de resgate internacionais.

Trinta e dois países enviaram ajuda, incluindo equipes de resgate, 400 cães farejadores e mantimentos para doação. "A Caixa veio para ver o que pode ser feito no longo prazo", afirmou Múcio.

Os ministros se reuniram em uma área não afetada do Aeroporto Internacional de Maiquetia Simón Bolívar, a poucos quilômetros da capital venezuelana. A parte comercial do aeroporto começa, aos poucos, a ser restabelecida após sofrer danos estruturais nos terremotos gêmeos que atingiram o país na quarta-feira (24).

Já a área anexa, utilizada em voos presidenciais, continuou funcionando. Dezenas de militares dos Estados Unidos também estavam no local.