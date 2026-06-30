BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As equipes brasileiras enviadas à Venezuela resgataram ao menos duas pessoas com vida em meio aos escombros dos terremotos que atingiram o país vizinho há uma semana, informou o Itamaraty em nota nesta quarta-feira (30).

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, os profissionais de resgate que estão em território venezuelano atuam principalmente na região costeira de La Guaira, uma das mais atingidas pelos tremores e onde morreu a brasileira Vanessa Zacarias da Silva, 44.

Até o momento, o governo da Venezuela já contabiliza 1.719 mortos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na quinta (25) que o Brasil enviaria uma ajuda humanitária à Venezuela, após uma conversa por telefone com a líder interina Delcy Rodríguez, que assumiu o país após a captura do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

O ministro da Defesa brasileiro, José Múcio, vai se reunir em Caracas com Delcy, a partir das 14h de Brasília. Mais cedo, ele esteve com seu homólogo, Gustavo González López, para coordenar a ajuda fornecida pelo Brasil.

A ideia é que o Brasil ajude a mapear o tamanho da destruição causada pelos terremotos gêmeos da semana passada e pense em planos de cooperação para reconstrução urbana.

Um quinto voo de ajuda brasileira está previsto para decolar do Galeão, no Rio de Janeiro, ainda nesta quarta. Levará à Venezuela equipamentos e militares da Marinha para reforçar o Hospital de Campanha em La Guaira, com capacidade para realizar 150 atendimentos por dia.

Também será deslocada mais uma leva de técnicos da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), com itens para facilitar a localização de sinais de celulares sob os escombros.

O avião KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte, ainda fará uma parada em Guarulhos para embarcar cerca de 5,5 toneladas de medicamentos e de testes rápidos doados pelo Ministério da Saúde.

A Força Aérea Brasileira diz que o envio aos venezuelanos não compromete os estoques do SUS (Sistema Único de Saúde).

Outros quatro voos da FAB já levaram dezenas de profissionais, dentre bombeiros, militares da Marinha, técnicos da Anatel e da Defesa Civil, cães farejadores, medicamentos e 100 purificadores de água com painéis solares, com capacidade de produção de 5 mil litros de água potável por dia cada.

No envio anterior, no domingo (28), foram levados mais 35 bombeiros de Minas Gerais e São Paulo para missão com estimativa de duração de 15 dias.

"O Brasil permanece à disposição das autoridades venezuelanas e organismos internacionais para ampliar o apoio humanitário, conforme as capacidades brasileiras e as necessidades identificadas", diz o comunicado do Itamaraty.