A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou à Venezuela, nesta terça-feira (30), um contingente de militares da Marinha e equipamentos para uma estrutura hospitalar móvel com o intuito de reforçar o atendimento às vítimas dos terremotos que atingiram o país na última semana.

O voo humanitário, operado por uma aeronave KC-30 do Esquadrão Corsário, decolou da Base Aérea do Galeão (RJ) às 12h10 desta terça (30) com o objetivo de expandir o hospital de campanha brasileiro já em atividade na cidade de La Guaira e levar equipes especializadas em resgate e saúde. Esse é o quinto voo realizado pela FAB em apoio à Venezuela.

Também seguem para o país latino técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com analisadores de espectro e de antenas direcionais de alta sensibilidade, utilizados para localizar sinais de celulares sob os escombros.

Como parte do suporte médico humanitário, o KC-30 fez uma escala programada na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), onde foram coletados cerca de 5,5 toneladas de insumos médicos fornecidos pelo Ministério da Saúde.



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O lote, composto por medicamentos emergenciais e testes rápidos solicitados pelas autoridades venezuelanas, reforçará o estoque dos médicos e do hospital móvel em solo vizinho. O governo federal assegurou que o envio não impacta o abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

"Estamos decolando com destino a Maiquetía, na Venezuela, transportando 52 militares das Forças Armadas do Brasil e mais uma carga de 18 toneladas de remédios e medicamentos que a gente espera que confortem um pouco a situação dos nossos irmãos venezuelanos", afirmou o comandante da aeronave, capitão aviador Renan Herbert Picorelli Walter, pouco antes de decolar de São Paulo.

A operação integra o esforço de solidariedade internacional do governo brasileiro na resposta imediata à emergência na Venezuela e é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores.

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