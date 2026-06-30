BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo dos Estados Unidos enviou à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a consulta formal para a designação de Daniel Perez como novo embaixador americano no Brasil. Integrantes do governo americano informaram que o chamado agrément foi encaminhado na semana passada ao Itamaraty.

Perez foi designado embaixador por Trump no dia 1º de junho. Os EUA contrariaram a prática diplomática e anunciaram a nomeação antes das consultas formais com o Brasil -o "agrément" é um procedimento pelo qual o país que recebe um embaixador tem tempo para manifestar concordância com o nome.

A designação de Perez, que era presidente da Câmara de Representantes da Flórida, será encaminhada para confirmação do Senado americano.

Com o envio de Perez ao Brasil, os EUA voltarão a ter um embaixador no país desde que Elizabeth Bagley -indicada por Joe Biden- deixou o posto após o fim do mandato do democrata.

A missão americana em Brasília é atualmente comandada pelo encarregado de negócios, Gabriel Escobar.

De acordo com seu site oficial, Perez é cubano-americano de primeira geração. Nascido em Nova York, ele se mudou para a Flórida com a família em 1993 e foi eleito para a legislatura estadual pela primeira vez em 2017. Na página online, o deputado não cita ter ocupado outros cargos relacionados a política externa.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, também é da Flórida e tem pais cubanos.