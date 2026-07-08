A partir desta semana, o Brasil no Mundo, da, passará a ser exibido às quintas-feiras, às 21h, e não mais aos domingos. O programa analisa os principais acontecimentos internacionais e seus impactos no Brasil.

No episódio desta semana, Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Ana Penido, para repercutir os planos de rearmamento europeu e outros assuntos que estão em pauta na cúpula da OTAN.

A reunião de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) teve início na terça-feira (7), em Ancara, na Turquia. O evento é marcado por tensões internas geradas pelas exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os gastos europeus com defesa e pelo impacto dos recentes confrontos entre Estados Unidos e Irã.

Além disso, o Brasil no Mundo comenta o anúncio do Hamas sobre a saída do governo de Gaza e a antecipação da transição de governo na Colômbia.

A convidada da atração semanal da TV Brasil é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestre em Estudos Estratégicos e doutora em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/PUC-SP). Ana Penido também tem pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisa as áreas de geopolítica, estratégia, política de defesa e forças armadas.

Sobre o programa

Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

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Serviço

Brasil no Mundo Novo horário - às quintas-feiras, a partir das 21h, na TV Brasil

Reprise: Madrugada de quinta-feira (9/7) para sexta (10/7), às 3h, na TV Brasil

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