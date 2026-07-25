O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad al-Shaibani, recebeu Guterres e a sua comitiva no aeroporto internacional de Damasco, segundo informações da agência de notícias estatal Sana.Espera-se que Guterres expresse o seu apoio ao processo de transição na Síria durante uma visita que deverá durar três dias e acontece mais de um ano depois de as novas autoridades do país, lideradas por Ahmed al-Charaa, terem deposto o ex-presidente Bashar al-Assad.Desde que Al-Charaa assumiu o poder, a comunidade internacional tem cobrado as novas autoridades a construírem instituições fortes e eficazes e a estabelecerem um sistema de governação que inclua todos os segmentos da sociedade síria, com particular ênfase na representação das minorias.Neste sentido, destacou que Guterres reafirmará, durante a sua viagem, "o papel das Nações Unidas", que é "acompanhar e auxiliar o povo sírio" na conquista dos seus objetivos.

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