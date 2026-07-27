Incêndios florestais avançaram em direção aos arredores da histórica cidade francesa de Bordeaux, no coração da região vinícola do país, enquanto França e Espanha lutam contra as chamas que já forçaram a retirada de centenas de milhares de pessoas de suas casas.
Cerca de 220 mil pessoas deixaram suas casas na França. Na Espanha, esse número passa dos 75 mil e outras 30 mil receberam ordem para permanecer em abrigos, informaram autoridades.
Na França, os incêndios devastaram a península de Cap Ferret, na costa atlântica um destino turístico popular e se espalharam pelas áreas ao redor de Bordeaux, onde os bombeiros tentavam impedir que as chamas atinjam a capital regional.
Temos um incêndio que não está sob controle e que está se movendo na direção da área urbana, disse o ministro do Interior, Laurent Nunez, à emissora France 2 nesse domingo. A situação geral é muito desfavorável; estamos diante de uma situação sem precedentes.
O prefeito de Bordeaux, Thomas Cazenave, disse que o incêndio estava a cerca de 15 quilômetros dos pontos de acesso à cidade.
Cazenave havia afirmado no início do domingo que não havia planos de evacuar Bordeaux, cuja área metropolitana conta com uma população de cerca de 850 mil habitantes. Nunez disse que as autoridades continuarão avaliando a situação com calma e realismo.
À medida que o incêndio avançava, a polícia foi de porta em porta durante a madrugada nos municípios de Marcheprime e Cestas para retirar os moradores de suas casas. As autoridades francesas divulgaram imagens que mostram policiais batendo nas portas no escuro e pedindo às pessoas que saíssem.