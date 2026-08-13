Fidel delegou para o irmão e companheiro de revolução, Raúl Castro, os postos mais altos da cúpula do regime: primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista, comandante em chefe das Forças Armadas Revolucionárias e presidente do Conselho de Estado e do Governo da República.

A previsão inicial era de permanecer várias semanas em repouso. Em 19 de fevereiro de 2008, Fidel renunciou definitivamente à Presidência. Não me despeço de vocês. Só desejo combater como soldado das ideias, escreveu.

Raúl foi presidente até abril de 2018, sucedido pelo atual presidente Miguel Díaz-Canel.

Fidel Castro morreu na noite de 25 de novembro de 2016, já madrugada de 26 aqui no Brasil, aos 90 anos. O luto oficial demorou nove dias, com despedida do público em Havana e uma carreata com as cinzas até Santiago de Cuba.

Em Miami, cidade americana que concentra cubanos exilados, os oposicionistas foram às ruas comemorar a morte de Fidel, a quem chamavam de ditador.

Legado

A professora de história Adriane Aparecida Vidal Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), classifica o legado de Fidel como um dos temas mais polarizados e controversos da historiografia latino-americana.

Ela explicou à Agência Brasil que, de um lado, há historiadores que focam em questões autoritárias de Fidel Castro no que diz respeito à democracia e aos direitos humanos, que colocam no centro do debate fatores como a instituição do regime de partido único desde 1965, o controle estatal da imprensa, a perseguição e prisão de dissidentes, a repressão a homossexuais nas décadas de 1960 e 1970, posteriormente revista pelo governo cubano.

A pesquisadora contrapõe que outra parte da historiografia se atém à soberania nacional frente aos Estados Unidos, às conquistas sociais, com indicadores comparáveis aos de países desenvolvidos, à redução de desigualdades históricas.

Ela acrescenta um modelo de "democracia participativa", via organizações de massa, como os sindicatos e assembleias de bairro, considerada por essa vertente uma forma alternativa de legitimidade popular, distinta do modelo liberal-representativo.

A professora Adriane Costa aponta que os avanços sociais são vistos como maiores acertos da Revolução Cubana, incluindo indicadores de mortalidade infantil e expectativa de vida destacados por organismos como a Organização Mundial da Saúde.

Por outro lado, são sinalizados erros como concentração de poder político e ausência de alternância democrática por décadas. Além disso, cita, houve dependência do subsídio soviético até 1991 e problemas crônicos de produtividade e abastecimento.

Ela acrescenta que o processo migratório massivo é interpretado como sintoma de insatisfação interna da população.

A docente da UFMG considera que o embargo americano é uma resposta dos EUA à nacionalização de empresas sem compensação considerada adequada e outros fatores, como o alinhamento à URSS e apoio a movimentos revolucionários em países latino-americanos.

Foi muito mais uma retaliação do que propriamente resultado das escolhas de Fidel Castro, diz.

A acadêmica considera que a situação de crise na ilha caribenha é reflexo de elementos como o bloqueio econômico, agravado durante o governo Trump, e do colapso de parceiros, como a URSS e, mais recentemente, a Venezuela.

O modelo institucional herdado de Fidel criou as condições estruturais de vulnerabilidade, como baixa diversificação econômica, dependência externa [URSS] e ausência de reformas econômicas mais profundas durante o Período Especial dos anos 1990 [crise iniciada com o fim da URSS], elenca.

Adriane Costa lista ainda a pandemia de covid-19, que teve impacto severo no turismo, principal fonte da economia cubana.

