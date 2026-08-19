A democrata socialista Angie Nixon conquistou vitória inesperada nessa terça-feira (18) nas primárias democratas da Flórida para o Senado dos Estados Unidos (EUA), enquanto eleitores em vários estados escolhiam candidatos para as eleições que determinarão o controle do Congresso.

O resultado surpreendente foi o mais recente de uma série de vitórias de candidatos progressistas insurgentes nas disputas democratas deste ano. Muitos eleitores do partido estão cada vez mais frustrados com a cúpula partidária, que consideram muito antiquada e ineficaz na oposição ao presidente republicano Donald Trump.

Embora o movimento tenha despertado entusiasmo na ala de esquerda do partido, analistas alertam que isso pode complicar a campanha para conquistar o controle da Câmara dos Deputados e do Senado em novembro, quando membros de ambos os partidos e independentes irão às urnas.

Nenhuma divisão desse tipo ficou evidente no Alasca, onde a democrata Mary Peltola obteve mais votos do que o senador republicano em exercício, Dan S. Sullivan, nas incomuns primárias apartidárias do estado para o Senado dos EUA.

Os democratas veem a disputa como uma de suas melhores oportunidades de conquistar uma das quatro cadeiras de que precisam para obter o controle da Câmara, composta por 100 cadeiras, nas eleições de meio de mandato de novembro.

A corrida pelo Senado na Flórida não é vista como promissora para os democratas. O estado, que já foi um dos mais disputados, tem se tornado cada vez mais republicano nos últimos anos, e analistas afirmam que a vitória de Nixon provavelmente o coloca ainda mais fora de alcance.

Angie Nixon, de 42 anos, tem atuado ativamente no movimento sindical da Flórida e foi repreendida este ano por interromper uma votação na Câmara dos Deputados da Flórida ao protestar contra a legislação de redistritamento congressional com um megafone rosa. Ela derrotou o ex-funcionário de segurança nacional Alex Vindman, que ganhou destaque em 2019 ao testemunhar, perante o Congresso, durante o primeiro processo de impeachment do presidente republicano Donald Trump.

Vindman arrecadou 16 vezes mais dinheiro do que Nixon, e analistas afirmaram que ele provavelmente teria mais chances de derrotar a senadora republicana em exercício Ashley Moody nas eleições gerais de novembro. O vencedor completará os dois anos restantes do mandato do ex-senador da Flórida Marco Rubio, que agora ocupa o cargo de secretário de Estado de Trump.

* (Reportagem adicional de Andrew Goudsward)

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