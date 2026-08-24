O Irã descobriu mais de 7,5 trilhões de pés cúbicos (212,4 bilhões de metros cúbicos) de gás em um campo no sul da província de Fars, segundo o ministro do Petróleo, Mohsen Paknejad, citado pela mídia estatal nesse domingo (23).

Considerando uma taxa de recuperação estimada, Paknejad afirmou que seria possível extrair cerca de 5,7 bilhões de pés cúbicos de gás desse campo.

O Irã estimou sua produção pré-guerra em cerca de 650 milhões de metros cúbicos (mcm) por dia, o que equivale a cerca de 8,4 trilhões de pés cúbicos por ano.

Teerã, que vem realizando reparos em sua infraestrutura energética danificada durante a guerra com Israel e os Estados Unidos, enfrenta agora sanções planejadas pelo governo norte-americano que podem sobrecarregar ainda mais sua economia.

Em julho, uma alta autoridade do governo afirmou que o Irã esperava restaurar cerca de 100 mcm por dia de capacidade de produção de gás natural nos próximos meses, depois que greves reduziram a produção em cerca de 230 mcm por dia desde o início da guerra, no final de fevereiro.

Paknejad afirmou que o gás descoberto é doce, o que significava que reduziria tanto os custos de desenvolvimento quanto os de operação.

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