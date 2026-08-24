Considerando uma taxa de recuperação estimada, Paknejad afirmou que seria possível extrair cerca de 5,7 bilhões de pés cúbicos de gás desse campo.
O Irã estimou sua produção pré-guerra em cerca de 650 milhões de metros cúbicos (mcm) por dia, o que equivale a cerca de 8,4 trilhões de pés cúbicos por ano.
Teerã, que vem realizando reparos em sua infraestrutura energética danificada durante a guerra com Israel e os Estados Unidos, enfrenta agora sanções planejadas pelo governo norte-americano que podem sobrecarregar ainda mais sua economia.
Em julho, uma alta autoridade do governo afirmou que o Irã esperava restaurar cerca de 100 mcm por dia de capacidade de produção de gás natural nos próximos meses, depois que greves reduziram a produção em cerca de 230 mcm por dia desde o início da guerra, no final de fevereiro.
Paknejad afirmou que o gás descoberto é doce, o que significava que reduziria tanto os custos de desenvolvimento quanto os de operação.
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