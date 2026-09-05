O Peru declarou neste sábado (5) estado de emergência em cinco presídios de alta segurança, permitindo que a polícia e as forças militares assumissem o controle das instalações em resposta às preocupações dos cidadãos com a segurança. A medida foi adotada em decreto do governo.

A medida, com duração de 60 dias, foi emitida pelo governo da presidente Keiko Fujimori, que assumiu o cargo no final de julho. O objetivo é combater organizações criminosas que operam de dentro das prisões.

As cinco prisões incluídas na ordem de emergência abrigam cerca de 50% dos detentos ligados a organizações criminosas, informou o governo.

As forças militares e policiais estarão autorizadas a tomar medidas para proteger o espaço aéreo e o espectro eletromagnético nas imediações das prisões.

A taxa de homicídios no Peru subiu para 10,7 por 100 mil habitantes no ano passado, ante 10,1 em 2024, segundo dados oficiais.

No domingo anterior, homens armados disfarçados de policiais mataram quatro pessoas e sequestraram um empresário do setor de mineração no norte do país. Ele foi libertado horas depois, após o pagamento de um resgate, disse a polícia.

O governo solicitou ao Congresso poderes legislativos por 120 dias para classificar organizações criminosas como terroristas, mas a oposição levantou objeções ao pedido.

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