Pelo menos cinco pessoas morreram quando um avião de carga da Amazon Prime Air ultrapassou a pista e sofreu um acidente ao pousar no Aeroporto Internacional de Miami nesse domingo (6).

O voo 7598 da Prime Air saiu da pista diagonal do aeroporto e colidiu com vários veículos no solo, informaram as autoridades durante uma coletiva de imprensa na tarde de domingo.

Cinco pessoas também ficaram feridas no acidente, incluindo três que se encontram em estado crítico, disse o chefe do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, Ray Jadallah. Pelo menos duas pessoas ficaram presas em veículos atingidos pelo avião, e o piloto e o copiloto ficaram presos dentro da aeronave devido ao impacto, disse Jadallah.

As autoridades se recusaram a identificar as vítimas.

Mais de 60 unidades de resgate e cerca de 200 profissionais atenderam ao incidente, informou o Corpo de Bombeiros de Miami-Dade em um comunicado. No final da tarde, as equipes de emergência ainda estavam lidando com um vazamento de combustível da aeronave, disse Jadallah.

Embora o aeroporto tenha suspendido todos os voos imediatamente após a queda, os trabalhos foram retomados na noite de domingo.

A aeronave, que partiu de San Juan, em Porto Rico, era um cargueiro Boeing 767-300 com 32 anos de idade, que havia operado como avião de passageiros para várias companhias aéreas de 1994 a 2015, de acordo com o serviço de rastreamento de voos Flightradar24.

A companhia aérea de carga 21 Air operava a aeronave para a Amazon, informou um porta-voz da Amazon em comunicado.

Estamos profundamente abalados com o acidente envolvendo uma de nossas aeronaves em Miami hoje, afirmou a 21 Air em seu site. Nossas mais sinceras condolências às famílias e aos entes queridos daqueles que perderam a vida.

O Flightradar24 informou que a aeronave voava a 112 nós (cerca de 207 km/h) quando saiu da pista utilizável.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB na sigla em inglês), que investiga acidentes da aviação civil nos EUA, informou que enviou uma equipe liderada pela presidente Jennifer Homendy para investigar o acidente e que realizará sua primeira coletiva de imprensa em Miami na segunda-feira.

A Amazon ainda está coletando detalhes sobre o que aconteceu, disse a porta-voz da empresa, Kelly Nantel. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais e os responsáveis para entender exatamente o que aconteceu, afirmou Nantel em comunicado. No momento, nossa prioridade absoluta é a segurança, o bem-estar e o atendimento a todos os envolvidos.

A Boeing e a 21 Air afirmaram que apoiarão as investigações do governo sobre o acidente.

O incidente de domingo não é a primeira vez que uma aeronave da Amazon Prime Air se envolve em um acidente fatal. Em fevereiro de 2019, o voo 3591 da Atlas Air, um cargueiro Boeing 767-300 operando em nome da Amazon Prime Air de Miami para Houston, entrou em descida rápida e caiu na Baía de Trinity, no Texas. Todas as três pessoas a bordo morreram.

Miami, um importante centro de comércio com a América Latina, é o terceiro aeroporto de carga mais movimentado dos Estados Unidos, atrás apenas de Anchorage, no Alasca, e Louisville, no Kentucky, de acordo com o Conselho Internacional de Aeroportos.

O volume de cargas transportadas totalizou quase 3,5 milhões de toneladas métricas no ano passado, e o tráfego de passageiros atingiu 55,3 milhões, tornando-o o oitavo aeroporto mais movimentado do país, segundo dados divulgados pelo aeroporto em junho.

Em novembro, um avião de carga da UPS caiu logo após a decolagem no Kentucky, matando 15 pessoas, incluindo três tripulantes e 12 pessoas em terra.

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