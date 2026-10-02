informou o Programa Mundial de Alimentos (PMA), da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (2).

O Iêmen está passando pela escalada mais grave entre a Arábia Saudita e o grupo houthi, aliado ao Irã, desde que um acordo de trégua mediado pela ONU interrompeu em grande parte os ataques transfronteiriços em 2022.

A retomada do conflito já causou o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas e pode redefinir o controle no Iêmen, com implicações para as rotas marítimas do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb.

Em poucas semanas, um número recorde de pessoas nas áreas controladas pelo governo do país às quais o PMA tem acesso já não consegue mais suprir suas necessidades alimentares, com três em cada quatro famílias pulando refeições, segundo Matthew Hollingworth, diretor-executivo adjunto do PMA para Operações de Programa.

A população total das áreas controladas pelo governo é estimada em cerca de 10 milhões de pessoas.

O efeito desse recente surto de insegurança sobre a situação de segurança alimentar ameaça ser absolutamente devastador, disse Hollingworth a repórteres em Genebra por videoconferência de Roma.

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