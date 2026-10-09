Um forte terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter ocorreu perto da costa sul do Panamá nesta sexta-feira (9), a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Inicialmente não foram relatados danos, e a Autoridade do Canal do Panamá informou que a hidrovia estava operando normalmente.

Imagens da televisão panamenha mostraram pessoas deixando prédios.

O epicentro do terremoto foi próximo à comunidade rural de La Pitaloza, em uma área pouco povoada no sul do país, próxima à costa do Pacífico.

O impacto levou o Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA a informar que ondas de tsunami perigosas poderiam ocorrer ao longo de trechos das costas do Panamá, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e México nas próximas três horas.

O sistema também informou que havia ameaça de tsunami no Havaí.

O terremoto foi sentido na capital, Cidade do Panamá, bem como na capital da vizinha Costa Rica, segundo testemunhas da Reuters.

*Reportagem adicional de Álvaro Murillo, em San José

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