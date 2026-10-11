O Papa Leão XIV vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo no pulmão. O pontífice fez o anúncio aos fiéis que acompanhavam a oração do Angelus deste domingo (11), na Praça São Pedro, no Vaticano.

Leão relatou que o nódulo foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado.

Os médicos consideram oportuno intervir. E, então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo, afirmou.

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a intervenção está prevista para os primeiros dias da próxima semana, no Hospital Policlínico Gemelli, na capital italiana. A expectativa é de que a internação pós-operatória dure cerca de uma semana.

O papa agradeceu aos fiéis que acompanhavam a oração pela proximidade espiritual. Confio-me às suas orações! Bom domingo!, concluiu o Papa.

*Com informações do Vatican News.

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