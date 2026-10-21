O papa Leão voltou à Praça de São Pedro nesta quarta-feira (21), acenando para os peregrinos e abençoando bebês em seu papamóvel aberto, enquanto realizava sua primeira audiência geral no Vaticano desde que passou por uma cirurgia de câncer de pulmão, há oito dias.

O pontífice, de 71 anos, que prometeu no domingo (18) que retomaria gradualmente suas funções como líder de 1,4 bilhão de católicos no mundo, ficou na parte traseira do veículo enquanto atravessava a praça, acenando, sorrindo e parando para conversar com os peregrinos.

Leão passou por uma cirurgia em 13 de outubro para remoção do lobo inferior do pulmão direito e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão.

O diagnóstico, para o papa mais jovem em décadas eleito apenas em maio de 2025 causou comoção e levantou questões sobre o futuro de seu papado.

A audiência de hoje, a primeira realizada desde 7 de outubro, seguiu formato normal. A multidão começou a se reunir horas antes do início da audiência, às 9h45, segurando guarda-chuvas sob um céu cinzento e com chuvisco.

A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações, disse Leão à multidão em suas palavras de abertura do evento de 50 minutos, sem mencionar especificamente sua saúde.

Graças a Deus por sua generosidade, afirmou o papa, falando com voz clara enquanto aplausos ecoavam na praça. Vamos renovar nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus.

Calendário papal

Depois de percorrer a Praça, Leão proferiu um sermão em italiano. Na única grande mudança em relação às ocasiões anteriores, ele fez breves saudações em sete idiomas, em vez de nove.

Os médicos de Leão afirmaram que a cirurgia foi concluída com sucesso, sem complicações. Eles ainda não divulgaram o tamanho do tumor, nem se a doença se espalhou para os gânglios linfáticos próximos, fatores-chave para determinar o prognóstico.

O Vaticano não forneceu nenhuma indicação sobre a agenda de Leão após esta quarta-feira.

O papa tem visita programada para o Uruguai, a Argentina e o Peru de 6 a 17 de novembro, em uma das viagens mais intensas organizadas para um líder católico nas últimas décadas. Ainda não está claro, no entanto, se essa viagem ocorrerá conforme planejado.

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