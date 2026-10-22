A França registrou, nesta quinta-feira (22), o primeiro caso humano do vírus Shamonda, normalmente encontrado em animais de criação, em um paciente que morreu posteriormente. As autoridades informaram que, neste momento, não há risco para a população em geral.

Transmitido por mosquitos e mais comumente encontrado em bovinos, o vírus Shamonda também já foi detectado em cavalos, alpacas, ovelhas e cabras, informou a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH, na sigla em inglês).

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) está monitorando cuidadosamente a situação, após as autoridades francesas terem anunciado o primeiro caso já registrado de infecção humana pelo vírus Shamonda, uma doença que, até agora, afetava apenas animais, afirmou o ECDC, com sede em Estocolmo, em comunicado.

O ECDC está em contato com autoridades francesas e parceiros europeus para investigar as possíveis implicações para a saúde pública.

O anúncio francês indicou que a hipótese principal é que o paciente tenha sido infectado no leste da França, onde o vírus circulou entre animais nesta primavera e verão.

Com base no conhecimento disponível sobre esse vírus, nenhum risco à saúde da população em geral foi identificado até o momento, afirmou o comunicado.

O ECDC informou que o paciente morreu no início de outubro e lembrou que a vítima vinha recebendo tratamento para uma doença grave que a tornava mais suscetível à infecção do que a população em geral.

Estão em andamento investigações para determinar se o vírus causou ou contribuiu para a morte do paciente e como a infecção foi contraída, disse.

Atualmente, não há vacinas comercialmente disponíveis contra o vírus Shamonda, informou a WOAH.

Identificado na Nigéria em meados da década de 1960, o vírus Shamonda foi confirmado pela primeira vez na Europa no final de julho, após testes genômicos em bovinos doentes no sul da Alemanha, na Suíça e no leste da França.

Um relatório do boletim semanal de vigilância sanitária animal da França indicou que o vírus também havia sido detectado na Áustria, Bélgica, Irlanda, Itália, em Liechtenstein, Luxemburgo, na Holanda, em Portugal, na Eslovênia, Espanha e na ilha de Jersey, no Reino Unido.

Um estudo feito em nove fazendas leiteiras francesas constatou que a produção de leite caiu em até 75% nos rebanhos afetados.

*(Reportagem adicional de Makini Brice e Jennifer Rigby)

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