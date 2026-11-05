Custo político
O diretor-executivo da Brazil Office Alliance, organização que conecta pesquisadores brasileiros que atuam nos EUA, Paulo Abraão argumentou à Agência Brasil que a Casa Branca reconheceu o custo político da aliança com Israel.
Eu não diria que isso significa necessariamente o enfraquecimento da aliança estratégica entre os dois países, mas sim uma mudança relevante nas condições políticas de sua sustentação, comentou.
Para o analista, o apoio à Israel deixou de ser um consenso bipartidário nos EUA, de democratas e republicanos, e passou a produzir divisões eleitorais, geracionais e ideológicas.
Acho que o mais interessante é que a eleição demonstrou que a política externa americana no Oriente Médio também pode ser cobrada nas urnas, concluiu.
Ainda durante a eleição dessa terça, a cidade de Providence, em Rhode Island, aprovou, com cerca de 75% dos votos, uma medida que força a cidade a acabar com os investimentos em países estrangeiros que conduzem limpeza étnica, apartheid, ocupação militar ilegal ou genocídio.
Apesar de não citar Israel, a iniciativa foi apresentada pela Coalizão Providence Pela Palestina, contando com apoio do prefeito democrata local, David Morales.
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Israel
Em resposta ao comentário do vice-presidente DJ Vance, dos EUA, o presidente de Israel, Isaac Herzog, reconheceu que existe um sentimento anti-Israel nos EUA.
Esses são sentimentos que estão no ar em nosso grande amigo e aliado, acrescentando que Israel sempre se esforçou ao máximo para ser bipartidário, buscando apoio tanto dos democratas, quanto dos republicanos, informou o jornal The Times of Israel.
O representante do país do Oriente Médio na ONU, Danny Danon, rejeitou a análise de Vance que responsabilizou as relações com Israel pela derrota nas eleições de meio de mandato.
É muito fácil culpar Israel por tudo, mas não é esse o caso, disse, acrescentando que é preciso prestar atenção às vozes críticas à Israel dentro dos EUA. O comentário do diplomata foi em entrevista a emissora i24News.
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