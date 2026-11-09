Este ano deve ser um dos quatro mais quentes já registrados, impulsionado pelo forte El Niño e dando continuidade a uma tendência de aquecimento que já dura mais de uma década, segundo relatório da ONU divulgado nesta segunda-feira (9).

Os países se reúnem na Turquia, de hoje (9) a 20 de novembro, para nova rodada de negociações climáticas, e o relatório Estado do Clima, da Organização Meteorológica Mundial (OMM), fornece os dados mais recentes disponíveis para orientar suas discussões.

Entre janeiro e setembro deste ano, a temperatura média global ficou 1,47 graus Celsius acima da média pré-industrial e pode subir ainda mais devido ao forte El Niño, segundo o relatório.

O estudo da OMM, que abrange nove conjuntos de dados, mostrou que cada um dos últimos 12 anos, incluindo 2026, ficou entre os 12 mais quentes desde o início dos registros, por volta de 1850.

Todos os indicadores aqui apontam para a mesma conclusão. Estamos vendo que o calor retido pelos gases de efeito estufa está se manifestando no oceano, na atmosfera, no derretimento do gelo e na elevação do nível do mar, disse o chefe de Informações Climáticas da OMM, John Kennedy, a repórteres em Genebra antes da conferência.

O serviço climático Copernicus, da União Europeia, já havia afirmado que era praticamente certo que 2026 se tornaria o segundo ano civil, depois de 2024, a ultrapassar o limite de 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais estabelecido no Acordo de Paris de 2015.

O planeta está acumulando cada vez mais calor, segundo o relatório da ONU, com as temperaturas dos oceanos continuando a subir este ano, superando os recordes históricos de 2025.

O nível médio global do mar também atingiu um recorde este ano, à medida que geleiras e camadas de gelo derretem e a água do mar se expande com o aquecimento.

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