Trabalhadores espanhóis entraram em greve geral nesta quarta-feira (11), enfrentando condições climáticas adversas para montar piquetes em um protesto em massa contra a crise de acessibilidade à moradia no país, a menos de três semanas das eleições gerais antecipadas.

Trata-se da primeira greve geral desde que os trabalhadores paralisaram as atividades em 2012 contra as medidas de austeridade durante a crise da dívida na zona do euro. A greve conta com o apoio dos dois maiores sindicatos da Espanha, UGT e CCOO, que representam mais de 1 milhão de trabalhadores, bem como de associações de inquilinos indignadas com o aumento dos aluguéis e os despejos.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez espera aproveitar o descontentamento dos eleitores em relação à questão da moradia nas eleições de 29 de novembro para desviar o foco político dos casos de corrupção envolvendo pessoas próximas e de um acidente ferroviário fatal ocorrido no mês passado. Até o momento, seu Partido Socialista ainda está atrás nas pesquisas de opinião.

Os sindicatos descreveram a greve como um sucesso, embora a participação tenha sido desigual em toda a Espanha, com maior apoio nas regiões costeiras, onde as pressões relacionadas à moradia têm sido particularmente agudas.

Lojas fechadas

Na Gran Via, em Madri uma das principais ruas comerciais da capital , lojas como Primark, H&M e Pull & Bear fecharam as portas em meio à forte presença da polícia de choque, enquanto os manifestantes gritavam: Vamos fechar a loja da Mango.

Muitas lojas em Barcelona também foram fechadas e protegidas com tábuas em antecipação a distúrbios.

A Espanha tem um déficit de cerca de 750 mil moradias, número que deve crescer para mais de 1 milhão até 2028, segundo o Banco Central.

Com menos pessoas capazes de comprar uma casa, os aluguéis aumentaram drasticamente, pressionando esse mercado. O preço médio do aluguel, de 1.176 euros (US$ 1.315), equivale a cerca de 98,7% do salário médio mensal de um jovem no país, segundo o Conselho da Juventude da Espanha.

Tenho 36 anos e ainda não consigo sair de casa dos meus pais, disse Jesús González, morador de Madri, que trabalha no departamento de TI de um hospital e apoia a greve. Os aluguéis só aumentam, os preços das casas só aumentam, e isso é simplesmente impossível.

Trabalho remoto

Com mais pessoas podendo trabalhar remotamente e o peso crescente do setor de serviços na economia espanhola, o impacto da greve provavelmente será menos acentuado do que em anos anteriores, de acordo com Miguel Cardoso, economista-chefe do BBVA Research. Ele estimou que a greve poderia reduzir o Produto Interno Bruto anual da Espanha em 0,1% a 0,2%.

A greve ocorre após semanas de manifestações provocadas pelo despejo e subsequente morte de uma mulher de 87 anos em Madri.

Esses protestos, juntamente com a rejeição pelo Parlamento, no mês passado, de decretos do governo destinados a coibir despejos e limitar a pressão sobre os aluguéis, levaram Sánchez a convocar eleições antecipadas.

* (Reportagem adicional de Andrei Khalip, Emma Pinedo, Mireia Merino e Charlie Devereux)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Tags:

Espanha | Greve Geral | Moradia | trabalhadores