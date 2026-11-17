Os jornais haitianos registram crescente apoio popular às ações militares conduzidas por El Salvador. O colunista do Le Nouvelliste, Frantz Duval, afirma que Bukele está no centro das atenções do país.

Nas ruas de Porto Príncipe e em cidades do interior, as pessoas cantam seu nome. Multidões dançam, evocando suas ações. Isso é bastante incomum para um fenômeno que começou há apenas algumas semanas, escreveu o analista haitiano.

Nas redes sociais, Bukele tem se vangloriado das supostas ações contra os grupos criminosos que, na capital Porto Príncipe, controlam cerca de 80% do território e têm aterrorizado a população local.

Uma das conquistas celebradas por Bukele foi o controle do estádio Sylvio Cator, no centro de Porto Príncipe. Nesta segunda-feira (16), o governo do Haiti informou que recuperou, com ajuda dos militares salvadorenhos, a sede da companhia de eletricidade do país, a Electricité dHaïti (EDH).

Bukele evoca Dessalines

Em mensagem escrita em crioulo, a língua haitiana, o presidente de El Salvador evocou o líder da Revolução do Haiti, Jean-Jacques Dessalines, para justificar que estaria ao lado do povo local na luta contra as gangues.

Estamos aqui, ao lado de vocês. Vamos ajudá-los a recuperar o vosso país das mãos dos traidores que traíram o legado de Dessalines, disse Bukele.

O presidente salvadorenho rejeitou que a ação busque "ganhar dinheiro" ou tomar as riquezas do Haiti.

"Não somos invasores. Viemos ao Haiti para lutar contra os maus. Mas eis o que peço a vocês: confiem em nós", disse.

Bukele recebeu apoio do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos (EUA), e promove a ação no Haiti a menos de três meses para a eleição presidencial na qual tenta a reeleição, em fevereiro de 2027.

Esperança e ceticismo