Os presidentes dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, encerraram nesta quinta-feira (19) reunião trilateral sem precedentes, na qual discutiram a guerra na Ucrânia e o controle de armas nucleares, entre outros assuntos.

Antes disso, os líderes das maiores potências nucleares do mundo, reunidos em mes-redonda, em uma vila situada entre colinas arborizadas à beira de um lago na cidade de Shenzhen, no sul da China, descreveram o encontro como um momento histórico.

Estamos realmente fazendo história, disse Trump no início. Nenhuma paz jamais foi forjada recusando-se oportunidades de diálogo.

Recém-saído de um revés em sua guerra contra a Ucrânia após a destruição de uma ponte estratégica que ligava a Crimeia à Rússia, Putin disse que os três países têm inúmeros interesses em comum na resolução de conflitos regionais, incluindo, obviamente, o conflito na Ucrânia.

Ao contrário de Trump e Putin, Xi que, segundo a mídia estatal chinesa, presidia a reunião não fez referência direta à Ucrânia, mas afirmou: A história nos mostra que, quando as grandes potências vivem em harmonia, o mundo está em paz. Quando as grandes potências entram em conflito, o mundo mergulha na turbulência.

Os três países apresentam profundas divergências sobre Ucrânia, o Irã, armas nucleares e comércio, o que levanta dúvidas quanto a um resultado duradouro. Mas a reunião, realizada à margem de uma cúpula da Ásia-Pacífico, deixou nervosos os países menores, que temem que seus interesses possam ser desconsiderados.

Antes da reunião, Trump se encontrou com Xi e Putin separadamente, referindo-se a ambos como amigos.

Trump disse que tanto ele quanto Xi defendem veementemente que o petróleo deve circular pelo Estreito de Ormuz, cujo fluxo foi interrompido pela guerra no Irã. Xi não mencionou diretamente o Irã em nenhuma de suas declarações.

Separadamente, Xi afirmou aos outros dois líderes, segundo a agência estatal Xinhua, que as armas nucleares deveriam ser proibidas e eliminadas, com o objetivo final de estabelecer um mundo livre de armas nucleares. Xi já havia feito comentários semelhantes no passado, mesmo enquanto a China expandia seu programa nuclear.

China, Rússia e Estados Unidos devem continuar incentivando as partes em conflito a se sentarem à mesa e dialogar, bem como a resolver disputas por meios políticos e diplomáticos, disse Xi.

A Villa Kylin, onde se reuniram, tem longa história de encontros diplomáticos delicados. Entre seus visitantes anteriores estão o ex-líder norte-coreano Kim Jong-il, o pai de Xi, Xi Zhongxun, e enviados do Dalai Lama.

Pompa e espetáculo

Em declarações anteriores à Fox News, Trump destacou a pompa em torno de sua chegada para a cúpula, que contrastou com as recepções mais discretas de outros líderes, incluindo Putin. A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, desembarcou sem qualquer cerimônia de boas-vindas.

As relações do Japão com a China azedaram desde as declarações de Takaichi em 2025, quando ela afirmou que o Japão poderia mobilizar suas Forças Armadas caso uma ação chinesa contra Taiwan também ameaçasse o território.

Takaichi, que apareceu isolada durante toda a cúpula, afirmou que a posição de Tóquio em relação a Taiwan não mudou desde 1972.

Japão e Taiwan relataram, nesta semana, incursões de aeronaves militares russas, enquanto Moscou demonstrava que ainda é capaz de projetar poder na Ásia, apesar de estar ocupada na Ucrânia. Sobre Taiwan, Xi disse a Trump que os EUA devem fazer a coisa certa para evitar grandes contratempos em suas relações.

Xi recebeu Trump no aeroporto, a primeira vez que ele fez isso com qualquer líder visitante desde que assumiu a Presidência, retribuindo o gesto de seu homólogo na Base Conjunta Andrews em setembro, quando se encontraram pela última vez. Os líderes também se abraçaram brevemente.

Este é um grande presidente, um dos grandes presidentes da China, e ele nunca foi ao aeroporto para receber alguém, disse Trump, chamando isso de uma vitória tanto para a China quanto para os EUA.

E não só isso, a pompa, a beleza, o espetáculo, as milhares de pessoas, as crianças, os soldados, tudo isso.

Trump chegou depois que Xi e Putin proferiram discursos contundentes denunciando o protecionismo comercial ocidental e as sanções.

Durante os trabalhos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) nesta quinta-feira, Xi defendeu um comércio livre e aberto. Líderes ocidentais afirmam que o modelo de crescimento da China, que privilegia a força industrial em detrimento dos consumidores, é injusto e gera desequilíbrios comerciais globais desestabilizadores.

Putin disse que a Rússia é fundamental para a segurança alimentar e energética na Ásia-Pacífico. Trump, abalado pela derrota nas eleições de meio de mandato e pelo escândalo de espionagem envolvendo a Nvidia, disse que os EUA têm sido uma potência do Pacífico há centenas de anos.

* (Reportagem adicional de Liz Lee, Ju-min Park, Mei Mei Chu, Shi Bu, Xiuhao Chen, Yukun Zhang, Farah Master, David Brunnstrom, Daniel Trotta, Jekaterna Golubkova e Ben Blanchard)

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