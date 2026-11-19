Nos primeiros nove meses do ano, foram registrados 323 ataques com drones, aumento de 95% em relação ao mesmo período de 2025. O uso dessa tecnologia pelos grupos armados colombianos vem crescendo desde 2024, quando houve 119 ataques, aumentando para 277 em 2025. Os dados são computados pela Fundação Ideias para a Paz (FIP) da Colômbia.

A FIP alerta que os drones se tornaram uma ferramenta cada vez mais eficiente para atacar as forças de segurança e organizações rivais, e que o Estado ainda não consegue neutralizar essa vantagem tecnológica, disse a organização.

No dia 12 de novembro, um batalhão de operações terrestres da Colômbia foi atacado por 20 explosivos lançados via drones, causando a morte de quatro militares na zona rural de Tibú, no departamento Norte de Santander.

O Observatório de Direitos Humanos e Conflitividade da Indepaz, outra entidade que monitora a violência no país, alerta que o um dos aspectos mais preocupantes é o uso crescente de drones.

Essa modalidade transformou as dinâmicas de confronto em vários territórios, particularmente no Cauca e no Catatumbo, onde foram denunciados ataques nas imediações de residências, escolas e outros espaços comunitários, escreveu o Observatório.

Ao realizar um balanço dos primeiros 100 dias do governo eleito com discurso de mão dura contra a criminalidade, o Indepaz registrou o assassinato de 45 lideranças comunitárias, 26 massacres e o deslocamento forçado de 6,6 mil pessoas.

Violência segue em alta

O especialista colombiano Sebástian Granda Henao, professor em Fronteiras e Direitos Humanos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), explicou à Agência Brasil que os conflitos armados vem crescendo na Colômbia desde o final do governo de Iván Duque (2018-2022).

O governo de Espriella [que assumiu em agosto deste ano] recebe um cenário de múltipla crise e, na parte discursiva, tem uma política de segurança mais agressiva. Tem ocorrido bastantes ataques e bombardeios a bases, mas tem sido tudo muito espetacular, sem tanta eficiência, avalia.

Em um dos comunicados do novo presidente, Espriella postou um vídeo a frente de quatro cadáveres de supostos combatentes de grupos paramilitares, entre eles, o Naím ou Bendito Menor, tido como um dos criminosos mais procurados do país.

Chegou ao fim a trajetória sanguinária deste narcoterrorista, responsável por semear extorsão, narcotráfico e terror na Guajira e no Caribe colombiano, comemorou o presidente.