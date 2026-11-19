O uso de drones por grupos paramilitares e de narcotraficantes na guerra interna da Colômbia cresceu 132% nos primeiros 100 dias de governo do ultradireitista Abelardo de La Espriella. A cada 20 horas, ocorre um ataque com drone no país sul-americano.
Nos primeiros nove meses do ano, foram registrados 323 ataques com drones, aumento de 95% em relação ao mesmo período de 2025. O uso dessa tecnologia pelos grupos armados colombianos vem crescendo desde 2024, quando houve 119 ataques, aumentando para 277 em 2025. Os dados são computados pela Fundação Ideias para a Paz (FIP) da Colômbia.
A FIP alerta que os drones se tornaram uma ferramenta cada vez mais eficiente para atacar as forças de segurança e organizações rivais, e que o Estado ainda não consegue neutralizar essa vantagem tecnológica, disse a organização.
No dia 12 de novembro, um batalhão de operações terrestres da Colômbia foi atacado por 20 explosivos lançados via drones, causando a morte de quatro militares na zona rural de Tibú, no departamento Norte de Santander.
O Observatório de Direitos Humanos e Conflitividade da Indepaz, outra entidade que monitora a violência no país, alerta que o um dos aspectos mais preocupantes é o uso crescente de drones.
Essa modalidade transformou as dinâmicas de confronto em vários territórios, particularmente no Cauca e no Catatumbo, onde foram denunciados ataques nas imediações de residências, escolas e outros espaços comunitários, escreveu o Observatório.
Ao realizar um balanço dos primeiros 100 dias do governo eleito com discurso de mão dura contra a criminalidade, o Indepaz registrou o assassinato de 45 lideranças comunitárias, 26 massacres e o deslocamento forçado de 6,6 mil pessoas.
Violência segue em alta
O especialista colombiano Sebástian Granda Henao, professor em Fronteiras e Direitos Humanos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), explicou à Agência Brasil que os conflitos armados vem crescendo na Colômbia desde o final do governo de Iván Duque (2018-2022).
O governo de Espriella [que assumiu em agosto deste ano] recebe um cenário de múltipla crise e, na parte discursiva, tem uma política de segurança mais agressiva. Tem ocorrido bastantes ataques e bombardeios a bases, mas tem sido tudo muito espetacular, sem tanta eficiência, avalia.
Em um dos comunicados do novo presidente, Espriella postou um vídeo a frente de quatro cadáveres de supostos combatentes de grupos paramilitares, entre eles, o Naím ou Bendito Menor, tido como um dos criminosos mais procurados do país.
Chegou ao fim a trajetória sanguinária deste narcoterrorista, responsável por semear extorsão, narcotráfico e terror na Guajira e no Caribe colombiano, comemorou o presidente.
O professor Sebástian Henao pondera que ainda é cedo para avaliar os resultados em termos de segurança da política de Espriella uma vez que a violência já vinha crescendo nos últimos anos.
A resposta do governo tem sido essa estratégia de guerra total. É uma dinâmica bastante parecida ao que ocorreu no Equador, no governo [do presidente] Noboa, explicou.
O especialista lembra que os grupos militares são muito variados e que não existe um comando central. Entre eles, há as dissidências das Farc (Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia), o ELN (Exército de Libertação Nacional), e os grupos paramilitares, como o Clã do Golfo.
Esses grupos armados entraram na revolução militar com uso de novas tecnologias para a guerra.
E pegou de surpresa um pouco governo. Eles têm recebido alguns ataques em bases militares via drones, pontuou Sebástian.
100 dias
Ao realizar um balanço dos primeiros 100 dias do governo de Espriella, o Indepaz descreve um cenário preocupante para os direitos humanos e para o futuro dos conflitos armados, destacando o uso de drones e explosivos.
A segurança não pode ser medida apenas pelo número de operações militares, capturas, bombardeios ou baixas em combate. Deve também ser avaliada pela capacidade do Estado de proteger a vida, prevenir o deslocamento, garantir os direitos das comunidades, conclui a organização.
A Fundação Ideias para a Paz (FIP), por sua vez, avalia que os primeiros 100 dias de Espriella não apresentou uma estratégia capaz de transformas as operações militares em redução do poder dos grupos armados.
A distância entre o discurso de autoridade e a recuperação efetiva dos territórios continua sendo considerável. A FIP não identifica, nestes primeiros 100 dias, um plano suficientemente definido para combater as finanças ilegais [desses grupos], afirma.
Nas redes sociais, o presidente Abelardo de La Espriella comemorou os primeiros 100 dias de governo, destacando a decisão de acabar com qualquer diálogo com esses grupos.
Durante estes primeiros 100 dias, minha ordem foi clara e contundente. Recuperar o controle do território. Enfrentar como nunca antes as organizações criminais e narcoterroristas. E devolver a tranquilidade a todos os colombianos, afirmou.
Origens do conflito
O conflito armado da Colômbia começou como um problema agrário, causado pela concentração de terras na mão de poucas pessoas, de um lado, e massas de camponeses sem terra, do outro. A luta pela terra ao longo da década de 1940 detonou uma violência contra camponeses que se organizavam no país.
Essa explicação é do professor da UFGD, Sebastian Henao. A luta pela terra foi se agravando em meio ao contexto da violência entre os partidos liberal e conservador e os grupos camponeses vão se armando para se proteger. Nas décadas de 1960 e 1970, no contexto da guerra fria, as organizações passam a adotar um projeto político para tomada do poder, explicou.
O especialista diz que o crescimento da economia da cocaína levou essas guerrilhas a procurarem controlar a produção da droga para se financiarem.
As guerrilhas tomam o negócio da droga para financiar a guerra e a resposta do Estado foi muito mais violenta, o que leva ao recrudescimento do conflito na década de 1990, completou.