Mudança

As marchas, na maioria pacíficas, atraíram principalmente multidões moderadas de centenas ou milhares de pessoas. Na Itália, os protestos foram mais amplos, visando as políticas econômicas da primeira-ministra Giorgia Meloni, exigindo salários mais altos e mais gastos com serviços públicos.

Manifestações muito maiores na França foram, por vezes, marcadas por confrontos violentos com a polícia e saques.

Na Sérvia, protestos liderados por estudantes culminaram na derrubada, em uma eleição no mês passado, do líder de longa data Aleksandar Vucic.

Também houve agitação na Albânia.

Hoje também é um dia muito importante porque os jovens estão indo às ruas não apenas na Itália, mas em toda a Europa, disse Maurizio Landini, líder da CGIL, o maior sindicato da Itália, enquanto dezenas de milhares marchavam por todo o país.

Em toda a Europa e entre as pessoas comuns, a demanda por mudanças está crescendo.

Assim como nos protestos anteriores, as reivindicações foram variadas e se sobrepunham, incluindo melhorias no financiamento e na infraestrutura escolar ou ações em questões como as mudanças climáticas.

Muitos dos manifestantes desta sexta-feira agitavam bandeiras palestinas. Cartazes e faixas frequentemente pediam redução dos gastos com as forças armadas ou reclamavam do alto custo de vida.

Em Berlim, cerca de 4 mil pessoas participaram de um protesto na monumental Alexanderplatz. O protesto em Colônia atraiu menos do que as 5 mil pessoas esperadas, embora ainda tenha reunido milhares, segundo a polícia.

Muitos de nós, da Geração Z, estamos de certa forma olhando para o nosso futuro, tanto em termos do custo de vida quanto da crise climática que se aproxima, e do fato de que poderemos ver bilhões de pessoas morrendo por causa das mudanças climáticas, disse Evelyn, de 25 anos, estudante norte-americana que participou de um protesto em Paris.

Se deixarmos as decisões nas mãos das pessoas que estão tomando decisões agora, teremos um futuro de morte.

Do outro lado do Canal da Mancha, na Praça do Parlamento, em Londres, centenas de manifestantes compareceram.

Eu não estava faltando às aulas, estava trabalhando para sobreviver, dizia um cartaz de papelão.

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