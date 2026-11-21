O terremoto, que foi sentido na capital Lima, ocorreu na região andina de Junín, a uma profundidade de 129 km, segundo o Instituto Geofísico do Peru. Em Lima, moradores deixaram suas casas, e imagens de TV mostraram parlamentares deixando o Congresso.

Vicente Quispe, vereador da província de Junín, a cerca de 320 km a leste de Lima, disse à emissora local RPP que as autoridades não haviam recebido relatos de danos após o forte tremor.

Até o momento, não foram relatados danos. É a primeira vez que um terremoto dessa magnitude é sentido nesta região, disse ele.

Junín abriga várias operações de mineração de médio porte, bem como a mina de Toromocho, de propriedade da Chinalco, uma das maiores minas de cobre do Peru. O Peru é o terceiro maior produtor mundial de cobre, e a mineração é um dos principais motores da economia.

O Peru está localizado ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, uma zona sismicamente ativa onde os movimentos das placas tectônicas frequentemente provocam terremotos.



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