Os defensores da proposta haviam solicitado regras juridicamente vinculantes em curto prazo para regulamentar sistemas de armas capazes de identificar e atacar alvos com vários graus de autonomia, às vezes chamados de robôs assassinos.

Cerca de 100 países apoiaram essa posição, mas grandes nações produtoras de armas, como os EUA, a Rússia e Israel, se opuseram a ela, resultando em um acordo diluído que deixou em aberto a questão de se as medidas futuras seriam juridicamente vinculantes.

Os Estados-Membros da Convenção sobre Certas Armas Convencionais vinham se reunindo em Genebra desde segunda-feira (16), à medida que cresce a preocupação com o uso de sistemas de armas autônomas letais em conflitos, inclusive na Ucrânia, no Sudão e no Oriente Médio.

O secretário-geral da ONU, o papa e a Cruz Vermelha clamaram por regras firmes e juridicamente vinculantes.

O presidente suíço da reunião, Julien Thoeni, saudou o acordo como uma conquista significativa para o desarmamento humanitário após mais de 10 anos de negociações.

Isso mostra que, mesmo no mundo profundamente dividido de hoje, a diplomacia multilateral ainda pode produzir resultados concretos.

Um diplomata envolvido nas negociações, representante de um país que apoia as novas leis, disse que o resultado foi decepcionante, mas poderia ter sido muito pior.

Os representantes passaram horas discutindo sobre algumas palavras durante a madrugada, segundo diplomatas, depois que objeções russas às regras de procedimento forçaram o cancelamento de algumas reuniões formais.

Muitos grupos de direitos humanos criticaram o resultado, que, segundo eles, significa que a tecnologia agora tem a chance de superar a diplomacia.

Adiar a criação de um instrumento juridicamente vinculante coloca civis e a humanidade em risco, disse Nicole van Rooijen, diretora executiva da Stop Killer Robots, à margem das negociações.

Alguns observadores e ex-oficiais militares afirmam que os Estados devem estar preparados para considerar um novo processo fora da estrutura atual da ONU, que exige que todos os 128 Estados-Membros cheguem a um consenso.

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