A falta de consenso para o fechamento de um acordo final na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31) representa um retrocesso nos esforços para frear os danos das mudanças climáticas e o aquecimento global, avaliam entidades que participaram da conferência.

Na manhã deste domingo (22), a COP31, realizada em Antália, na Turquia, terminou sem a elaboração de um documento final.

O impasse ocorreu em função de divergências de países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, sobre menções a metas para o fim do uso de combustíveis fósseis.

A última vez que os representantes dos países participantes de uma COP não fecharam um acordo climático unânime foi em 2009, durante a COP15, realizada em Copenhague, na Dinamarca.

Um rascunho para a assinatura de um eventual acordo chegou a reconhecer que a contenção do aumento da temperatura global exigiria o desenvolvimento de tecnologias para a remoção de carbono, como a eletrificação.

Contudo, o texto não mencionava expressamente que os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, são responsáveis pelo agravamento do aquecimento global e deveriam ter um prazo de transição para serem substituídos.

Em outubro deste ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que a temperatura global deve ultrapassar 1,5°C, limite estabelecido pelo Acordo de Paris, firmado em 2015.

Diante do impasse, a União Europeia decidiu não apoiar o texto final. Países em desenvolvimento também não aderiram à proposta por entenderem que não teriam acesso a financiamento para cumprir as metas de redução das emissões de carbono.

Retrocesso

Com o encerramento da COP31, entidades que atuam em defesa do meio ambiente criticaram a falta de consenso para o fechamento de um acordo final.

Para o Observatório do Clima, os interesses da Arábia Saudita e do "lobby do gás" foram barrados, mas a rejeição da proposta de acordo impediu novos avanços.

"O drama dos momentos finais de Antália não significa que o multilateralismo ou o Acordo de Paris estejam mais enfraquecidos: ao contrário, ele mostra que uma linha no chão foi traçada pelas nações mais vulneráveis, que não admitem mais tergiversar com a transição energética", afirmou o Observatório do Clima.

O Greenpeace Brasil classificou o resultado da COP31 como decepcionante. Para a entidade, a conferência deixou de responsabilizar os combustíveis fósseis pela crise climática mundial e deu sobrevida ao setor.

"Diante dos rascunhos da COP31, que mostravam graves retrocessos, aceleravam tecnologias caras e ineficientes que beneficiam a indústria fóssil e sequer mencionavam os combustíveis fósseis, foi melhor não ter um acordo de capa do que ter um acordo ruim", declarou.

O WWF Brasil também lamentou o resultado e disse que a conferência deveria ter consolidado uma mudança clara no rumo das negociações para efetivar as ações climáticas.

"Os mapas do caminho da presidência da COP30 [realizada no Brasil] sobre Combustíveis Fósseis e Florestas sequer foram reconhecidos ou acolhidos. Houve uma ênfase preocupante em tecnologias de captura de carbono, que não substituem a redução das emissões", comentou a entidade.



*Com informaçoes da Reuters

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