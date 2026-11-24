A iniciativa foi aprovada por aclamação durante sessão nesta terça-feira (24) da ONU Turismo, em Abu Dhabi, e teve o endosso de Indonésia, Irã e Nigéria, além de marcar o fim da presidência do Brasil no Conselho Executivo da organização entre 2025 e 2026.

A proposta surgiu a partir de experiências em São Paulo e Foz do Iguaçu (PR), traz parâmetros para a promoção do turismo Muslim Friendly e tem como base o Guia Nacional de Turismo Amigável aos Muçulmanos. Com a aprovação pela organização internacional, torna-se referência global.

A proposta prevê a criação de um termo comum para diferenciar a hospitalidade acolhedora (Muslim Friendly) da certificação halal formal (que atesta que um produto foi feito seguindo a Lei Islâmica), criação de critérios para acolhimento e alimentação, estabelecimento de locais de oração, privacidade nas acomodações e serviços específicos durante o Ramadã (período sagrado para os muçulmanos, marcado pelo jejum durante o dia e renovação espiritual).

Ainda está previsto padronizar infraestrutura religiosa e cultural, implantar plataformas digitais multilíngues e capacitar profissionais do setor de turismo.

A adesão dos países às orientações é voluntária. Cada um poderá fazer as adaptações para as demandas locais.

O Guia Nacional de Turismo Amigável aos Muçulmanos foi elaborado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS), a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, a Embratur e a International Halal Academy.

Tags:

Islamismo | Muçulmanos | Muslim Friendly | ONU Turismo | turismo