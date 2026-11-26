O chamada excesso de capacidade é uma premissa falsa, e a China se opõe a que ela seja usada como pretexto para manipulação política, acrescentou Jiakun, em entrevista coletiva.
Ao ser questionado sobre as novas tarifas, o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, disse que a China se reserva o direito de tomar as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos, depois que os EUA propuseram novas tarifas sobre produtos chineses com base em uma investigação nos termos da Seção 301 sobre excesso de capacidade.
"A investigação dos EUA é um ato de unilateralismo, e a China se opõe firmemente a ela, afirmou o porta-voz.
A China pede aos EUA para corrigirem suas práticas erradas e voltarem ao caminho correto de resolver questões por meio do diálogo e da consulta, disse He Yadong.
União Europeia
O comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que rejeita veementemente a nova decisão dos Estados Unidos sobre tarifas. Acrescentou que é importante que Washington respeite a alíquota de 15% acordada entre o bloco e país norte-americano..
* (Reportagem adicional de Khanh Vu)
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