O chamada excesso de capacidade é uma premissa falsa, e a China se opõe a que ela seja usada como pretexto para manipulação política, acrescentou Jiakun, em entrevista coletiva.

A China e os Estados Unidos (EUA) devem resolver suas questões comerciais por meio de consultas baseadas na igualdade, no respeito mútuo e na reciprocidade, afirmou nesta quinta-feira (26) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun. A afirmação foi feita em resposta à mais recente onda de tarifas do governo Trump.

Ao ser questionado sobre as novas tarifas, o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, disse que a China se reserva o direito de tomar as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos, depois que os EUA propuseram novas tarifas sobre produtos chineses com base em uma investigação nos termos da Seção 301 sobre excesso de capacidade.

"A investigação dos EUA é um ato de unilateralismo, e a China se opõe firmemente a ela, afirmou o porta-voz.

A China pede aos EUA para corrigirem suas práticas erradas e voltarem ao caminho correto de resolver questões por meio do diálogo e da consulta, disse He Yadong.

União Europeia

O comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que rejeita veementemente a nova decisão dos Estados Unidos sobre tarifas. Acrescentou que é importante que Washington respeite a alíquota de 15% acordada entre o bloco e país norte-americano..

* (Reportagem adicional de Khanh Vu)

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