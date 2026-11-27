. O órgão é responsável por nomear cargos chaves da República equatoriana em órgãos eleitorais, na defensoria pública, na procuradoria-geral do Estado, entre outros.

O presidente de direita Daniel Noboa tenta, por meio desse pleito, se consolidar no poder no Equador em meio a uma oposição reduzida após a suspensão do principal partido contrário, o Revolução Cidadã (RC), do ex-presidente de esquerda Rafael Corrêa (2007-2017).

O Equador vive uma grave crise de segurança motivada, entre outros razões, por mudanças nas rotas do tráfico internacional de drogas que transformaram o pequeno país andino em porto de exportação da cocaína produzida nos vizinhos Colômbia e Peru.

Eleito em outubro de 2023 com discurso de mão dura contra o crime, Noboa tem usado os militares na segurança pública com apoio dos Estados Unidos (EUA) por meio do chamado Escudo das Américas, sem ainda conseguir resultados na redução da violência.

O presidente Daniel Noboa tem sido ainda criticado, dentro e fora do país, por governar por meio de sucessivos decretos de estado de exceção, em diferentes províncias, que vão se renovando há três anos sob a justificativa que o país vive um conflito armado interno".

Organizações internacionais denunciam violações de direitos humanos e crescente autoritarismo do governo Noboa. O Centro de Pesquisas e Econômica e Política (CERP), sediado nos EUA, aponta tentativa de sufocar a oposição.

O presidente conseguiu impedir que partidos de oposição concorressem nas próximas eleições locais, instaurou processos criminais contra opositores políticos e intensificou a pressão sobre juízes, denunciou a entidade.

O presidente equatoriano não tem comentado diretamente os casos de opositores presos ou suspensos, mas vem justificando as medidas do governo como ações de combate ao crime organizado e à corrupção. Além disso, as decisões são tomadas por órgãos considerados independentes em relação ao Executivo.

Oposição reduzida

O principal partido de oposição do país, o esquerdista Revolução Cidadã (RC), foi suspenso por nove meses no dia 6 março deste ano, em consequência de uma investigação em curso por lavagem de dinheiro. O RC sustenta que a decisão teve motivação política com objetivo de excluir a oposição do pleito.

Menos de um mês após a suspensão da legenda, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador antecipou as eleições regionais de fevereiro de 2027 para o final de novembro de 2026, com a justificativa de possíveis riscos associados ao fenômeno climático El Ñino.

Com a mudança de data, o RD ficou impossibilitado de disputar essas eleições. A legenda do ex-presidente Corrêa então anunciou que disputaria pelo movimento Amigo. Em 17 de julho, o Tribunal Contencioso Eleitoral (TCE) suspendeu, por noves meses, os direitos políticos do grupo que seria usado pelo RC.

Nesse contexto, a Comissão Interamericanas de Direitos Humanos (CIDH) pediu que o Equador garanta a participação política plural nas eleições.

O cancelamento da personalidade jurídica deve ser realizado em estrita observância às garantias do devido processo legal, da devida fundamentação e do acesso a um recurso judicial efetivo, sem que isso possa resultar na exclusão arbitrária de opções políticas ou afetar o pluralismo do processo eleitoral, disse a Comissão ligada a Organização dos Estados Americanos (OEA).

O pesquisador Ghaio Nicodemos, que monitora o Equador pelo Observatório Político Sul Americano (OSPA), explicou à Agência Brasil que a democracia no Equador vem se deteriorando nos últimos anos. Para o pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), não se pode mais falar em uma democracia plena.

Ao longo desses cinco anos que acompanho o Equador, o país está entrando e saindo do estado de exceção e a gente não vê uma melhora nem relativa, nem absoluta, dos indicadores de segurança. Pelo contrário, isso só centralizou ainda mais o poder político na mão da presidência, explicou.

Prisão de Luisa González