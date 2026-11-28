A guarda costeira grega informou, neste sábado (28), que encontrou os corpos de dois migrantes e resgatou 41 na ilha de Gavdos, no Mar Mediterrâneo, além de ter levado cerca de mil outros migrantes de embarcações ao largo de Creta até a costa, em mais de uma dúzia de operações de resgate realizadas em um único dia.

A guarda costeira levou quatro dos migrantes, avistados em um trecho rochoso de terra em Gavdos, para a ilha vizinha de Creta, a fim de receberem atendimento médico, informou em comunicado.

A Grécia, há muito tempo uma porta de entrada preferida para a Europa por migrantes e refugiados do Oriente Médio, da África e da Ásia, esteve na linha de frente da crise migratória europeia no período 2015-2016, quando quase 1 milhão de pessoas desembarcaram em suas ilhas, principalmente procedentes da Turquia.

Desde então, o número total de chegadas de migrantes diminuiu, à medida que Atenas reforçou as patrulhas marítimas e de fronteira.

No entanto, as chegadas de migrantes procedentes da Líbia -- em sua maioria de Bangladesh e daqueles que fogem da violência no Sudão -- aumentaram nos últimos anos, abrindo nova rota sul para as ilhas de Gavdos e Creta.

O fluxo de migrantes impulsionou o apoio a partidos nacionalistas e de extrema direita em toda a Europa e levou muitos governos a adotar políticas migratórias mais rígidas, centradas em controles de fronteira, dissuasão e repatriação.

A Grécia intensificou o repatriamento de solicitantes de asilo, cujos pedidos foram rejeitados neste início de ano e, juntamente com outros quatro países da União Europeia, pretende enviar muitos deles para um centro de deportação em Ruanda a partir do próximo ano.

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